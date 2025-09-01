Путин сообщил об интересе стран ШОС к конкурсу «Интервидение»

Президент России Владимир Путин отметил, что международный конкурс «Интервидение», который пройдет в Москве, уже вызвал живой интерес у артистов из разных стран, включая государства ШОС. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие уже подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече», — сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что проект направлен на продвижение культурных и духовных ценностей.

Согласно указу, подписанному президентом ранее, конкурс состоится 20 сентября 2025 года на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman, а в составе жюри будет композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Ранее сообщалось, что волонтерами «Интервидения» станут 14 жителей Люберец, которые прошли обучение у руководителя волонтерской программы Ирины Пастернак.