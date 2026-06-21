Путин присвоил звание народного артиста Владимиру Конкину
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста актеру, известному по ролям в кинокартинах «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь», Владимиру Конкину. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Конкину Владимиру Алексеевичу — артисту, члену Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“, город Москва», — отметили в тексте.
Также глава государства присвоил звание Героя Труда генеральному директору НМИЦ радиологии Минздрава России Андрею Каприну за особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения.
В День защиты детей, 1 июня, президент в Кремле вручил многодетным родителям ордена «Родительская слава» и «Мать-героиня».