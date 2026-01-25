Денис Майданов выступит на концерте в Кремлевском дворце в поддержку участников СВО

Артист Денис Майданов проведет в честь 50-летнего юбилея большой благотворительный концерт с участием звезд российской эстрады. Мероприятие пройдет 17 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Праздничная программа получила название «Я голосую за жизнь!». Вырученные с продажи билетов деньги перечислят в государственный фонд «Защитники Отечества» на реализацию специальных программ поддержки ветеранов и участников СВО.

Юбиляра поздравят со сцены Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Диана Гурцкая, Денис Клявер, группа «Земляне», Хор и Soprano Турецкого, Александр Буйнов, Сергей Войтенко и другие артисты. В честь праздника они исполнят его лучшие композиции, сочиненные за долгие годы творческой работы.

Также в мероприятии примут участие Академический хор Ансамбля песни и пляски войск Росгвардии, Государственный Академический Хор имени Пятницкого, музыкальный театр «Домисолька», Хор "Движения Первых".

Концерт пройдет при поддержке правительства Москвы и правительства Московской области. Для участия в благотворительном сборе зрители могут перейти на сайт или отсканировать QR-код, который находится в материалах мероприятия.