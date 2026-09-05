Путин предложил создать единый ресурс для патриотического туризма

Нужно создать единый информационный ресурс, объединяющий все государственные, региональные и общественные программы в сфере патриотического туризма, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ресурс должен помочь людям выбирать удобные маршруты, профессиональных экскурсоводов. и подходящие группы. Там должна быть информация о транспорте, пунктах питания и местах размещения.

Российский лидер подчеркнул, что внутренний туризм должен быть не только удобным и интересным.

«Главное, чтобы у людей появлялись знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности судьбе Отечества», — добавил Путин.

Также на заседании президент назвал сбережение исторической памяти важнейшим направлением государственной политики. Он добавил, что власти работают над этим постоянно.