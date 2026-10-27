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    Путин поздравил Игоря Бутмана с 65-летием

    Президент России Владимир Путин поздравил руководителя Академии джаза Игоря Бутмана с 65-летием. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

    «Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием как талантливый музыкант, яркий представитель отечественной джазовой школы», — подчеркнул российский лидер.

    Глава государства отметил вклад саксофониста в подготовку молодых артистов и его участие в различных инициативах. Путин пожелал Бутману вдохновения, успехов и неиссякаемой энергии.

    В августе народный артист заявил о возможном открытии джазового вуза в Москве или Санкт-Петербурге. По словам Бутмана, специалисты уже занимаются подготовкой методических пособий. Вокальное отделение будущей академии может возглавить певица Лариса Долина.

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