Путин поздравил Игоря Бутмана с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил руководителя Академии джаза Игоря Бутмана с 65-летием. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием как талантливый музыкант, яркий представитель отечественной джазовой школы», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил вклад саксофониста в подготовку молодых артистов и его участие в различных инициативах. Путин пожелал Бутману вдохновения, успехов и неиссякаемой энергии.

В августе народный артист заявил о возможном открытии джазового вуза в Москве или Санкт-Петербурге. По словам Бутмана, специалисты уже занимаются подготовкой методических пособий. Вокальное отделение будущей академии может возглавить певица Лариса Долина.