Джазмен Бутман отметил, что в российском джазе наблюдается приток молодежи

В российском джазе наблюдается приток молодежи и экспериментов, а также органичное включение этнических элементов. Такое мнение выразил известный джазмен Игорь Бутман в беседе с ИА НСН .

Он отметил, что современные музыканты все чаще обращаются к русским темам для вдохновения, и джаз все чаще звучит на русском языке.

«Растет молодежь, все играют, все экспериментируют. Много этники прибавляется, и это становится близко джазу, потому что там много импровизации», — отметил музыкант.

Тенденцию к омоложению аудитории классической музыки отметил и худрук ГАСО Филипп Чижевский. По его словам, просыпается интерес к современной классике, а музыка Шнитке вновь попала в контекст времени. Чижевский уверен, что в 2026 году войдут в моду короткие «моноконцерты» вместо традиционных полуторачасовых.

«Я уверен, что тайминг „2 по 45“ себя уже изжил и продолжает изживать. Есть сочинения небольшие по таймингу, но весьма информативные, они бывают наполнены гораздо больше, чем пресловутые концерты „2 по 45“», — прогнозирует Чижевский.