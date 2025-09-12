Путин поддержал введение квот для зарубежных фильмов

Президент России Владимир Путин обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой развитие отечественного кино и указал на просьбы кинодеятелей о квотировании зарубежных картин. Видеозапись фрагмента встречи опубликовал пресс-служба Кремля.

«Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», — сказал президент.

Любимова согласилась, отметив, что сейчас прорабатывают возможность сохранения доли российского кино. И с тем, что поддержка отечественного кинематографа будет необходима.

Кроме того, министр отметила, что многие иностранные фильмы не спешат возвращаться. Сейчас кинопрокат в России представлен режиссерами из дружественных стран и теми, кто хочет «прокатываться» именно в на экранах страны.

Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия и страны Глобального Юга намерены развивать кино, основанное на традиционных ценностях.