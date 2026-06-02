Путин поддержал идею введения Дня детской книги 26 марта

Президент Владимир Путин одобрил предложение своего помощника Елены Ямпольской о введении в России Дня детской книги. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Ямпольская рассказала, что идею ей подарили участники открытия Всероссийской недели детской книги, которая прошла в Колонном зале Дома Союзов. В качестве даты участники церемонии предложили взять 26 марта.

«В этот день в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, в Колонном зале впервые состоялись „Книжкины именины“. Я тогда пообещала всем, кто собрался в зале, что мы вынесем это предложение на заседание нашего совета», — привела слова Ямпольской пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что идея о введении Дня детской книги очень хорошая.

«Само собой, поддержим», — добавил президент.

Во время выступления на заседании совета Владимир Путин призвал участников встречи не забывать о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Он подчеркнул, что россиян, которые используют для общения язык жестов, необходимо обеспечить достаточным количеством преподавателей и переводчиков.