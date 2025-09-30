Путин поддержал идею о передаче «Ленфильма» Петербургу

Президент России Владимир Путин одобрил идею передачи киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале .

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче „Ленфильма“ в собственность Санкт-Петербурга», — написала она.

Министр заявил, что киностудия сосредоточится на создании патриотических и исторических фильмов. По ее словам, это откроет новые горизонты для создания проектов о героях России и поддержит талантливых режиссеров и актеров.

Как сообщили «Известия», в новом статусе «Ленфильм» будет воспитывать у молодежи чувство исторической ответственности и любовь к Родине через качественное кино.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала «Ленфильм» местом силы и тайны. Ее творческий путь начался на киностудии, когда ей было всего 18 лет. Актриса с теплотой вспоминает свой дебют в фильме режиссера Герберта Раппапорта «Круг» (1972).