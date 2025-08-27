Елена Драпеко назвала «Ленфильм» местом силы и тайны

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Петербургским дневником» назвала «Ленфильм» местом силы и тайны.

Именно на киностудии «Ленфильм» началась ее творческая жизнь в 18 лет. Актриса вспоминает, что дебютировала в фильме режиссера Герберта Раппапорта «Круг» 1972 года, где Александр Збруев был главным героем, а она появлялась в последнем кадре.

Драпеко рассказала о своем детстве, проведенном в военных городках: «Я была обычной советской девочкой. Папа — офицер, мама — учительница».

О потере отца в 16 лет Елена Григорьевна говорит: «Папу я очень любила. Ему провели ряд операций, однако в тот период медицина еще не располагала теми возможностями, которыми обладает сейчас».

Чтобы помочь семье, Драпеко печатала тексты на машинке Optima, которую отец привез из Германии после войны. «Для каждой роли печатается свой экземпляр. И я печатала и зарабатывала этим деньги», — поделилась она.