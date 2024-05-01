Путин назвал музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» ярким событием | 360°

Культура 01 мая 2024, 19:02 Путин назвал музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» ярким событием Путин поприветствовал участников фестиваля «Дорога на Ялту» РИА «Новости»

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Фестиваль «Дорога на Ялту» помогает сохранять культурное и историческое наследие, а также память о событиях Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировала пресс-служба Кремля.

Глава государства поприветствовал участников мероприятия и выразил уверенность, что фестиваль станет ярким событием, которое вызовет большой интерес.

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«В его программе — любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение», — указал Путин.

В обращении к участникам российский лидер напомнил, что духовный нравственный пример поколения победителей помогает воспитывать молодежь, укреплять ценности и сплачивать общество, сообщил RT.

Ранее Путин в честь 1 Мая присвоил звания Героев Труда пяти сотрудникам отечественных предприятий. Он также наградил коллективы различных заводов и НИИ за вклад в развитие отечественной промышленности.