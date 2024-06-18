Путин назвал любимых классических композиторов

Президент России Владимир Путин признался в любви к творчеству Петра Ильича Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта. Своими музыкальными предпочтениями глава государства поделился во время общения с учениками Высшей школы музыки имени Босикова в Якутске, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми.

«Русская классика — Чайковский, конечно, зарубежная — Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», — ответил он.

Путин добавил, что ему также нравится слушать композиции Франца Шуберта.

Глава государства прибыл в Якутию на Ил-76. Он уже побывал на стадионе «Туймаада» и пообщался жителями Якутска. Один из пришедших к стадиону мальчиков признался, что после президентского рукопожатия не будет мыть руки.