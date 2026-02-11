Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получил орден «За доблестный труд». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовой информации.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За доблестный труд“ Эрнста Константина Львовича», — отметили в тексте указа.
Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года. За время его руководства канал неоднократно получал государственные награды и премии. Сам медиаменеджер является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также лауреатом благодарностей и премий президента.
Орден «За доблестный труд» учредили в 2024 году. Им награждают граждан за значительный вклад в достижение общенациональных целей и укрепление экономики России.
Ранее Эрнст прокомментировал предсказания о «смерти» телевидения.