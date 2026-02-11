Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За доблестный труд“ Эрнста Константина Львовича», — отметили в тексте указа.

Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года. За время его руководства канал неоднократно получал государственные награды и премии. Сам медиаменеджер является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также лауреатом благодарностей и премий президента.

Орден «За доблестный труд» учредили в 2024 году. Им награждают граждан за значительный вклад в достижение общенациональных целей и укрепление экономики России.

Ранее Эрнст прокомментировал предсказания о «смерти» телевидения.