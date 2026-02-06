Константин Эрнст не согласился с предсказаниями о «смерти» телевидения

С развитием интернета и онлайн-платформ многие предрекали скорый закат телевидения. Однако российский продюсер Константин Эрнст, отмечающий 6 февраля 65-летие, уверен, что говорить о «смерти» ТВ пока рано. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU .

Эрнст подчеркнул: «Максималистские заявления — это нормально, но немного наивно. Нет, вы не последнее поколение, которое живет с телевидением, даже не сомневайтесь».

Каждое новое поколение считает себя «последним», кто видит театр, кино или телевидение. Но на деле все эти формы искусства продолжают сосуществовать и развиваться, дополняя друг друга и находя новые способы взаимодействия с аудиторией.