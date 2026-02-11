Путин наградил братьев Запашных орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в тексте документа.

Эдгард Запашный занимает пост генерального директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского и выступает генеральным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Аскольд Запашный является художественным руководителем этого же цирка.

Братья Запашные представляют знаменитую цирковую династию в четвертом поколении. Ранее они неоднократно получали государственные награды и премии.

Ранее президент наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд».