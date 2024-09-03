Психологическую драму «Флешбэк 2002» впервые покажут в МХТ 4 октября
Московский Художественный театр имени Антона Чехова открыл 127-й сезон. Художественный руководитель Константин Хабенский рассказал о планах и начал с Новой сцены.
«Она экспериментальная, но есть желание составить репертуар Новой сцены таким образом, чтобы зрителю на нее было не попасть, чтобы стояли очереди и был ажиотаж», — заявил он.
На Новой сцене 4 и 5 октября впервые покажут психологическую драму с элементами фантастики «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это история о том, как сложилась бы жизнь, если бы можно было изменить прошлое.
Второй премьерой станет «Русалка» по пьесе Александра Пушкина, третьей — «Рассказы о браке. Осень» по прозе Августа Стриндберга.
«Еще одна попытка ответить на вопрос, куда уходит любовь и в чем ее тайна», — описал ее Хабенский.
Новый сезон на Основной сцене откроет спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Как напомнил Хабенский, у нее довольно необычная и трагичная судьба. При этом ее считают одной из лучших, написанных на русском языке.
Все знают о попытке в 1931–1932 годах поставить ее в Художественном театре и чем это закончилось. Спустя 92 года мы решили рискнуть, и мне кажется, что время и силы, которые мои коллеги потратили на репетиции и выпуск этого спектакля, были вложены совсем не зря.
Константин Хабенский
Хабенский пожелал своим коллегам удачи и хороших зрителей. Также он рассказал о работе Малой сцены и поделился планами спектаклей в праздники.
Ранее премьера спектакля «Портрет» по одноименной повести Николая Гоголя прошла в театре кукол в Балашихе. В постановку артисты добавили трагедию, мистическую атмосферу и даже юмор, чтобы порадовать маленьких зрителей.