Психологическую драму «Флешбэк 2002» впервые покажут в МХТ 4 октября

Московский Художественный театр имени Антона Чехова открыл 127-й сезон. Художественный руководитель Константин Хабенский рассказал о планах и начал с Новой сцены.

«Она экспериментальная, но есть желание составить репертуар Новой сцены таким образом, чтобы зрителю на нее было не попасть, чтобы стояли очереди и был ажиотаж», — заявил он.

На Новой сцене 4 и 5 октября впервые покажут психологическую драму с элементами фантастики «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это история о том, как сложилась бы жизнь, если бы можно было изменить прошлое.

Второй премьерой станет «Русалка» по пьесе Александра Пушкина, третьей — «Рассказы о браке. Осень» по прозе Августа Стриндберга.

«Еще одна попытка ответить на вопрос, куда уходит любовь и в чем ее тайна», — описал ее Хабенский.

Новый сезон на Основной сцене откроет спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Как напомнил Хабенский, у нее довольно необычная и трагичная судьба. При этом ее считают одной из лучших, написанных на русском языке.