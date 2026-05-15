Прощание с Зоей Богуславской состоится в Москве в Центре Вознесенского 2 июня

В Центре Вознесенского 2 июня в 12:00 пройдет церемония прощания с писательницей искусствоведом, общественным деятелем, основательницей Фонда Андрея Вознесенского Зоей Богуславской. Об этом сообщили в пресс-службе Центра.

«Зоя Борисовна была человеком исключительного масштаба — человеком, для которого культура никогда не существовала отдельно от жизни, дружбы и любви», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что до Богуславской долгие годы оставался центром притяжения поэтов, режиссеров, художников, музыкантов и мыслителей — тех, кто формировал культурный и интеллектуальный облик страны. Дар созидать вокруг себя обстановку свободы и сотворчества стал ключевой чертой ее натуры.

Именно поэтому проститься с Зоей Борисовной предстоит в том месте, которое стало естественным продолжением ее многолетнего труда — в Центре Вознесенского, возникшем благодаря ее энергии, заботе и душевной теплоте, объяснили в пресс-службе.

«Прощание с Зоей Богуславской пройдет в Центре Вознесенского 2 июня с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Большая Ордынка, 46, строение 3. После этого, в 16:00, на Новодевичьем кладбище состоятся похороны», — отметили в ЦВ.

Ранее писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов заявил, что Зоя Богуславская посвятила всю жизнь служению искусству. У нее всегда сохранялась поразительно острая память на даты и события.