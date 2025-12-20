Прощание с народным артистом Лобоцким пройдет в Театре Маяковского

Церемония прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким состоится в Театре имени Маяковского в Москве. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале культурного учреждения.

«Прощание пройдет в Театре Маяковского. О дате прощания мы объявим дополнительно», — указывается в публикации.

О смерти артиста стало известно сегодня днем. Анатолий Лобоцкий скончался на 67-м году жизни из-за тяжелой болезни.

Родился артист в Тамбове, там окончил местный филиал Московского государственного института культуры, а после поступил в ГИТИС в мастерскую Андрея Гончарова.

Всю свою творческую карьеру Лобоцкий работал на сцене Театра имени Маяковского, а также снимался в кино. Одна из его главных ролей — Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов».