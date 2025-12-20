Умер сыгравший в фильме «Зависть богов» народный артист Анатолий Лобоцкий

Актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в 66 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Московского академического театра имени Маяковского.

Коллеги назвали ушедшего из жизни артиста ключевой фигуры всей труппы.

«Каждая его роль становилась событием. Он не играл — он проживал судьбы своих героев, до мельчайших деталей прорабатывая их психологический портрет», — подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники театра принесли глубокие соболезнования родным, близким и друзьям артиста. Они подчеркнули, что сегодня вместе со всеми скорбят о невосполнимой утрате.

Уроженец Тамбова и выпускник ГИТИСа Анатолий Лобоцкий всю свою творческую карьеру проработал на сцене Театра имени Маяковского.

Всероссийскую известность ему принесла главная роль в фильме «Зависть богов» режиссера Владимира Меньшова. Всего Лобоцкий снялся в более чем 80 фильмах и сериалах.

