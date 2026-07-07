Программный директор ROCK FM Фуковский заявил, что ожидания от нового альбома Deep Purple оправдались

Рок-группа Deep Purple выпустила новый студийный альбом под названием «Splat!». Это 24-й студийный альбом в дискографии коллектива. Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в беседе с ИА НСН заявил, что ожидания от нового альбома оправдались.

Он отметил, что альбом получился добротным и классическим для Deep Purple.

Фуковский подчеркнул многослойность композиций, органную музыку и элементы прогрока как сильные стороны альбома. Однако вокальные партии Иэна Гиллана показались ему несколько уставшими. При этом барабанщик Иэн Пейс и гитарист Роджер Гловер, по мнению эксперта, продемонстрировали отличное исполнение.

Новый альбом «Splat!» вышел 3 июля.