Проект «Вместе». В Москве представили уникальную концепцию «исцеляющего» пространства

Уникальная выставка известных современных художников открылась в новом лечебном корпусе 62-й больницы, расположенном в инновационном центре «Сколково». Информацию об этом разместила пресс-служба столичной мэрии на официальном сайте .

Уникальную экспозицию можно будет увидеть до 17 мая. Проект развернулся на площади около 60 тысяч квадратных метров в двух корпусах онкологического центра, которые до официального начала приема пациентов будут функционировать как выставочное пространство.

Концепция мероприятия подразумевает выход за рамки привычной больничной стерильности и трансформацию медучреждения в среду, способствующую психологическому равновесию и мобилизации ресурсов организма, как объяснила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Это попытка сделать искусство полноценным участником лечения. <…> Она позволяет пациенту понимать, что он не только пациент, он еще и человек», — добавила представительница столичного градоначальника.

Экспозиция включает более 200 арт-объектов и инсталляций, созданных 70 авторами из России, Белоруссии, Бразилии, Южной Кореи и Нигерии. Среди участников выставки заявлены такие известные мастера, как Миша Most, Дмитрий Аске, Саша Фролова и Антонио Оба.

Значительная часть произведений останется в клинике после завершения работы выставки, формируя постоянное «исцеляющее пространство» для пациентов.

К участию в проекте привлекались не только художники, но и скульпторы, предложившие эскизы в самых разных жанрах — от художественной росписи стен до масштабного паблик-арта.

