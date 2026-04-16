Фестиваль усадебной культуры «Талица» пройдет в усадьбе «Мураново»

25 апреля в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» состоится фестиваль усадебной культуры «Талица», который посвящен Дню подмосковной усадьбы. Это мероприятие анонсировано Министерством культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля смогут отправиться в исторический маршрут от станции Ашукинская до усадьбы «Мураново». Во время прогулки они познакомятся с историей поселка и его достопримечательностями, а также смогут полюбоваться видом на усадьбу с высоты мурановских холмов.

В рамках фестиваля пройдет обзорная экскурсия по территории усадебного парка, где посетители услышат рассказы о мурановских семействах. Гости смогут пройтись «тропой художника» и увидеть, как современные живописцы работают на тех же местах, где полтора века назад писал «главный летописец» Муранова — Дмитрий Путята.

Для детей будет представлен кукольный спектакль «Карлик Нос» в пространстве выставки «Как неразгаданная тайна…». Также дети смогут принять участие в игровой познавательной программе «Крутись, волчок», которая расскажет об истории народной игрушки «волчок». Хозяйка мурановской кухни пригласит детей и их родителей на экскурсию по экспозиции усадебной кухни и буфетной.

На протяжении дня будут работать выставка готовых воздушных змеев проекта «Искусство на крыльях воздушного змея», вернисаж Ассоциации художников-пленэристов, а также пройдут квесты, творческие и авторские мастер-классы.

Завершится фестиваль запуском воздушного змея на Барском лугу перед усадьбой.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Усадьба Мураново».