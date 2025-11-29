«Проект продлил мне жизнь». Победитель нового сезона «Ну-ка, все месте!» поразил жюри

Илья Булыгин из Воронежа выиграл седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»

Финалистом седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» стал 27-летний певец из Воронежа Илья Булыгин. Программу транслировал телеканал «Россия» .

Триумфатор получил за победу пять миллионов рублей. Во время объявления итогов ведущий Николай Басков отдельно обратился к «лидеру сотни Сергею», поблагодарив его за выдержку и работу в напряженном финале.

По словам Баскова, для такого проекта важно «сохранять холодную голову и горячее сердце», и с этим, как он отметил, «лидер сотни» справился блестяще.

Сам финалист признался, что участие в шоу стало испытанием не только для него, но и для всей семьи. Он рассказал, что родные прожили каждый этап вместе с ним и до конца не могли поверить в происходящее из-за масштаба проекта. Особенно эмоционально восприняла победу бабушка певца.

Булыгин добавил, что после финала бабушка сказала ему, что «этот проект будто продлил мне жизнь».

Деньги воронежский певец направит на собственное творчество. Он планирует продолжать карьеру в шоу-бизнесе.

В финал также вышла петербурженка Анастасия Иванова. Бронза досталась жительнице Красноярска Надежде Самковой.

