Продолжение фильма о приключениях Барби оказалось под угрозой из-за спора о гонорарах

NYT: продолжение фильма о приключениях Барби под угрозой из-за спора о гонорарах

Студия Warner Bros. До сих пор не пришла к соглашению со сценаристами и исполнителями главных ролей о съемках продолжения фильма «Барби». Об этом сообщила The New York Times .

Райан Гослинг, сыгравший Кена в первой части за 12,5 миллиона долларов, теперь требует 20 миллионов, а студия отказывается платить.

Не удалось достичь договоренности и со сценаристом Гретой Гервиг. Она заявила, что уже придумала с мужем и соавтором Ноем Баумбахом идею для второй части, но не раскроет детали до заключения контракта.

Ничего не известно об условиях главной звезды фильма Марго Робби.

Если заключить договоры и приступить к созданию фильма не удастся до декабря, права на него вернутся к производителю игрушек Mattel. В этом случае продолжения франшизы не будет: студия запретила кому-либо использовать актеров, сценаристов и сюжетные ходы из вышедшего фильма.

Ранее Mattel выпустила Барби с аутизмом. Новая линейка игрушек вызвала серьезную критику активистов.