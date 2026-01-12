Выпущенная в свет кукла Барби с аутизмом понравилась не всем

Компания Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом и столкнулась с критикой

Коллекция кукол Барби пополнилась игрушкой, отражающей расстройства аутистического спектра (РАС). Как сообщила пресс-служба компании Mattel, образ нацелен на повышение видимости и понимания людей с аутизмом.

В разработке дизайна новой куклы приняли участие представители некоммерческой организацией по защите прав людей с ограниченными возможностями Autistic Self Advocacy Network.

Особенностью игрушки стали подвижные локоть и запястье для имитации жестов, которые люди с аутизмом используют для выражения эмоций. Глаза новой Барби немного сдвинули в сторону как отражение желания людей с диагнозом РАС избегать прямого зрительного контакта.

В список аксессуаров новой куклы включили шумоподавляющие наушники и планшет.

Компания объявила, что первые 100 новых кукол отправятся в больницы, оказывающие помощь детям с аутизмом.

Новая линейка Барби вызвала серьезную критику активистов. Страдающая аутизмом психолог Кристин Соммер заявила, что кукла собрала все основные стереотипы о людях с РАС, хотя у каждого расстройство проявляется по разному.

«Барби вписывает девочек с аутизмом в новую нейронормативную коробку, показывая, как на самом деле они должны выглядеть», — привела заявление Соммер газета The Guardian.

Куклы Барби популярны по всему миру. В августе 2024 года сотрудники отеля в Муроме обнаружили забытую куклу девочкой из Екатеринбурга. Отец ребенка обратился к отельерам за помощью, объяснив, что дочка постоянно плачет и переживает о судьбе потерянной игрушки.

Сотрудники отеля отправили куклу посылкой, а чтобы скрасить хозяйке время ожидания отправили ей фотографии, с историями как забытая Барби хорошо провела время в Муроме.