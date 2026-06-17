Продюсер Литвинов заявил, что создатели фильма про кота Леопольда хотят привлечь молодежную аудиторию

Новый проект киностудии «Союзмультфильм» — фильм про кота Леопольда — будет ориентирован не только на семейную, но и на молодежную аудиторию. Как отметил продюсер грядущего фильма Дмитрий Литвинов в беседе с ИА НСН , создатели хотят, чтобы история и главный герой были понятны не только детям и их родителям, но и более молодой аудитории.

В качестве примера успешного проекта он привел «Гарфилда», отметив, что хотел бы использовать его как вариант продюсирования, а не копирования.

Напомним, что ранее сообщалось о планах киностудии «Союзмультфильм» создать медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступит Олег Маловичко. Он также напишет сценарий для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история».