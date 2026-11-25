Президент Гильдии кинопродюсеров Филипп Кудряшов заявил, что квотирование иностранного кино нужно вводить продуманно. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

Кудряшов заявил, что российские фильмы должны быть конкурентоспособными, чтобы кинотеатры не остались с пустыми залами. По его словам, средства от выплаты прокатных удостоверений для зарубежных картин (около 5 млн рублей за фильм) следует направлять на продвижение отечественной индустрии.

«Квотирование может помочь российскому кино, но все надо делать с умом», — сказал Кудряшов.

Он напомнил, что похожие ограничения уже применялись в новогодние праздники. Продюсер указал, что 45 дней — это уже существующие праздничные даты, к которым могут добавиться новые, а часть ручных процедур перейдет в автоматический режим.