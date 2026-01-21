Продюсер Краев отметил сложность оценки художественных достоинств ИИ-песен

Продюсер и основатель портала TopHit Игорь Краев поделился мнением в беседе с ИА НСН о перспективах развития музыки, создаваемой искусственным интеллектом.

По мнению эксперта, внедрение ИИ-композиций приведет к росту ценности произведений, сделанных руками музыкантов.

«Со временем массовая аудитория будет бесплатно слушать сгенерированный ИИ пластик. А живые хиты и живые артисты будут доступны за деньги. Или за большие деньги», — считает специалист.

Он также добавил, что оценить художественные достоинства композиций, созданных нейросетями, на данном этапе трудно, так как музыкальные произведения становятся значимыми только в результате длительной популярности и массового признания аудитории.