Продюсер Клибанова рассказала, что ИИ расширяет возможности кинематографистов

Главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в беседе с ИА НСН рассказала о том, как современные технологии влияют на киноиндустрию.

Среди применяемых решений специалист выделила дипфейки, которые позволяют заменять артистов, внедрять персонажей в кадры документальной хроники и менять артикуляцию героев в постпродакшне.

Сегодня 3D-сканирование и создание цифровых аватаров делают технологию хромакея менее актуальной, отметила Клибанова. Кроме того, CD-экраны с искусственным интеллектом позволяют совмещать изображения с экранов и того, что разыгрывается перед ними в реальном времени. Однако то, что нарисовано ИИ, уже невозможно изменить на постпродакшне.

Клибанова подчеркнула, что выбор технологии зависит от конкретных задач и бюджета проекта. Универсального ответа нет, на каждом проекте выбирают технологию в зависимости от бюджета и сложности реализации.