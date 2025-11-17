Продюсер Хегай рассказала, что ИИ-музыканты становятся конкурентами живым исполнителям

Преподаватель Высшей школы экономики и Российской академии музыки имени Гнесиных Софья Хегай в интервью ИА НСН сообщила, что артисты, созданные искусственным интеллектом, начинают вытеснять реальных музыкантов.

Собеседница подчеркнула, что музыкальные произведения, создаваемые ИИ, часто оказываются качественнее и быстрее производятся.

Хегай привела пример студентов-магистрантов, разработавших трех виртуальных артистов. Эти проекты представлены на стриминговых сервисах и получили признание слушателей. Среди представленных персонажей VOLHV808, исполняющий уникальный жанр Lesnoy Drill, электронная певица VCR и артистка AURORA K!D в стилях e-pop и UK garage, отметила продюсер.