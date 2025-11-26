Продажа билетов на «Щелкунчик» в Большом театре стартует 2 декабря

Большой театр 2 декабря в 10:00 по московскому времени откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик». Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Приобрести билет можно будет по определенному графику на сайте театра. В кассах входной документ купить не получится.

«В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя», — уточнили в театре.

При проходе на спектакль зритель должен будет вместе с билетом предъявить удостоверение личности. Часть билетов на декабрьские представления будет доступна на аукционе.

В Госдуме ранее предупредили о мошенничестве с билетами на «Щелкунчик». В предновогодний период аферисты стали создавать фейковые сайты.