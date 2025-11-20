В Госдуме предупредили о мошенничестве с билетами на «Щелкунчик»
Депутат Немкин предупредил о мошенничестве с билетами на балет «Щелкунчик»
В предновогодний период мошенники начали создавать фейковые сайты с предложением купить билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом РИА «Новости»сообщил депутат Антон Немкин.
По его словам, в праздничной суете люди меньше проверяют информацию, что делает их уязвимыми для подобных схем. Особую опасность представляют копирующие дизайн известных билетных ресурсов сайты-однодневки.
«Злоумышленники предлагают билеты по сниженным ценам или по завышенной стоимости на лучшие места. После оплаты граждане получают недействительные QR-коды либо не получают ничего», — сказал парламентарий.
Немкин добавил, что мошенники активно применяют алгоритмы таргетированной рекламы, рассылки в социальных сетях и мессенджерах, в том числе под видом перепродажи билетов от частных лиц.
Ранее россиян предупредили о процветании мошенничества на сайтах знакомств.