Созданный вручную мультфильм «Бычок Лай» выбился в лидеры кинопроката в Китае после разгромных отзывов первых зрителей. За несколько дней число сеансов выросло в несколько раз, а кассовые сборы достигли 6,26 миллиона юаней (78 миллионов рублей). Об этом феномене сообщило издание Zaobao .

В прокат мультфильм аниматора-самоучки Синь Юймэна вышел 5 августа. В первые несколько дней его посмотрели менее 300 человек.

Ситуация изменилась после того, как кадры из «Бычка Лая» появились в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на примитивную 3D-графику, дергающихся персонажей и многочисленные технические ошибки. Но многие заявили, что в этом и есть тот самый шарм настоящей анимации.

«В эпоху господства ИИ уже одно то, что человек с таким уровнем продолжает все делать самостоятельно, заслуживает уважения за смелость», — написал один из комментаторов.

Обсуждение попало в тренды и зрители повалили в кинотеатры.

Необычной оказалась и история создания мультфильма. Режиссер Синь Юймэн работал над ним пять лет. Он самостоятельно освоил 3D- анимацию, монтаж и запись звука. Сценарий мультфильма написала его мать, которая озвучила одного из персонажей.

По сборам «Бычков Лай» вышел на шестое место в Китае и опередил мультфильм «Щенячий патруль», на который создатели потратили 40 миллионов долларов.

В начале июля бывший посол Великобритании в России Крейг Мюррей раскритиковал депутатов парламента страны за попытку запретить российский мультфильм «Маша и Медведь». Он подчеркнул, что считает абсурдным, обвинения, что детская история несет какие-то опасные нарративы.