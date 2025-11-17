Преподаватель ВШЭ Хегай выразила мнение, что в будущем виртуальные артисты могут обойти реальных по доходам

Преподаватель программы «Продюсер в музыкальной индустрии» Высшей школы экономики и Российской академии музыки имени Гнесиных Софья Хегай в интервью ИА НСН выразила мнение, что в будущем виртуальные артисты, созданные с помощью искусственного интеллекта, могут обойти реальных музыкантов по доходам.

Хегай подчеркнула, что виртуальные артисты обладают преимуществами, такими как независимость от физического лица и быстрое реагирование на запросы публики. Она отметила, что музыкальные произведения, созданные искусственным интеллектом, могут свободно тиражироваться и распространяться, что способствует увеличению доходов.

Таким образом, Хегай выразила уверенность в потенциале искусственного интеллекта в музыкальной индустрии и подчеркнула необходимость учета творческих и этических аспектов его использования.