Премьера документального фильма «На переломах эпох» состоялась в Севастополе

Команда мультимедийных парков «Россия — моя история» представила короткометражный документальный фильм «На переломах эпох». Премьера состоялась в Севастополе в «Новом Херсонесе», ее приурочили к годовщине вхождения новых регионов в состав России.

Картина длится 18 минут и рассказывает об истории двух соседей, которые стремились к лучшему будущему, но пришли к разладу и противостоянию. Текст за кадром прочитал народный артист России Александр Клюквин.

«По замыслу авторов, фильм поможет ответить на вопрос — что стало причиной разлада братских стран, и при чьем участии было разрушено крепкое соседство», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Среди тех, кто увидел премьеру, были не только местные жители, но и гости из Херсонской, Запорожской областей, Мариуполя, Донецка и Луганска, а также воспитанники «Артека». Картину показали в рамках исторического спектакля «Грифон». Она почти никого не оставила равнодушным — кто-то вспоминал Крымскую весну 2014 года, а кто-то плакал при виде кадров из ДНР и ЛНР.

Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам в честь годовщины присоединения новых регионов. Он назвал это событие поистине судьбоносным.