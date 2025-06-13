Предложение по замене витражей в Нотр-Даме на современные одобрили во Франции

Комиссия по культурному наследию Франции одобрила инициативу президента Эммануэля Макрона заменить часть исторических витражей в соборе Парижской Богоматери современными. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Представители комиссии единогласно поддержали идею демонтировать старинные витражи, созданные архитектором Виолле-ле-Дюком в XIX веке, и выставить их отдельно в специально отведенном месте. Решение комиссии носит лишь рекомендательный характер, однако в июле прошлого года ее участники были против проекта Макрона. Тогда они единогласно проголосовали против замены оригинальных витражей современными.

Ранее Макрона обвинили в растрате денег Франции на Украину. По мнению лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, французская армия находится в наихудшем за всю историю республики состоянии.