Празднование Вербного воскресенья в 2026 году выпадет на 5 апреля

Вербное воскресенье в 2026 году отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи, которая выпадает на 12 апреля. Этот день символизирует Вход Господень в Иерусалим. В России вместо пальмовых ветвей освящают вербу — символ весны и обновления, сообщил сайт «Известия» .

Веточки вербы считаются оберегом: их ставят дома для защиты от бед, умываются настоем для здоровья и молодости. По приметам, если верба рано зацветет — год будет урожайным.

Солнечная погода на Вербное воскресенье сулит благополучие, а сильный ветер — прохладное лето. Этот праздник объединяет религиозные традиции и народную мудрость, сохраняя связь с природой и историей.