Праздник «Осени и Книги» состоялся в Волгограде

Летний читальный зал «Воздух» Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького заполнился голосами артистов, литераторов, музыкантов и гостей на празднике «Осени и Книги». Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда ».

Центральная площадка мероприятия объединила творческие коллективы театров, школьников, поэтов и исполнителей песен. Школьный театр «Ш.Т.У.Р.М.» представил оригинальную версию сказки «Муха-Цокотуха» в жанре детектива с интригующей концовкой. Театр-студия «Шкатулка» показала трогательную историю о собаке, не способной лаять, а творческая мастерская «Маленькая страна» напомнила зрителям о героизме поколений времен Великой Отечественной войны.

Молодые поэтессы Анастасия Арамира и Екатерина Морозова прочитали свои личные произведения, раскрывая глубину чувств и мыслей. Анастасия Бабакова поделилась стихами о любви, быстротечности времени и тонкости человеческих взаимоотношений. Вечер завершился концертом исполнителя собственных песен Павла Борна.