Православные 3 ноября чтят память святых Иларионов

Иларион Великий жил в III–IV веках и считается одним из основателей палестинского монашества. Иларион Псковоезерский — русский святой XV века, создавший Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи. В этот же день церковь вспоминает Илариона Меглинского, мучеников Дасия, Гаия и Зотика, а также погибших в 1937 году священномучеников.

В народном календаре 3 ноября называют Иларионовым днем или «Первой порошей». К этой дате обычно выпадал первый снег и размывало дороги, поэтому дальние поездки старались отложить. По традиции в этот день верующие посещают храмы, молятся об исцелении и душевном мире, наводят порядок в доме, занимаются рукоделием и помогают нуждающимся.