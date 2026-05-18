Православные 18 мая отметят день великомученицы Ирины Македонской

В понедельник, 18 мая, православная церковь вспоминает великомученицу Ирину Македонскую (на Руси ее называют Ариной). В народном календаре этот день известен как Арина Капустница и Арина Рассадница. Общественная Служба Новостей узнала о традициях и приметах, связанных с этим днем.

В этот день люди занимались рассадой. Женщины высаживали капусту и огурцы, стараясь делать это в одиночестве, чтобы будущий урожай никто не сглазил. Первый росток капусты по традиции покрывали глиняным горшком, а горшок — белой скатертью. Так вилки получались большими и тугими. Чтобы защитить грядки от злых духов и вредителей, по краям высаживали крапиву. Также 18 мая выжигали старую траву на покосах, сообщил «ФедералПресс».

В этот день считалось плохой приметой ходить незамужним девушкам в гости к одиноким родственницам. Люди верили, что тогда замужества придется ожидать очень долго. Также нельзя было сквернословить, распространять сплетни, иначе могли начаться болезни ротовой полости и простуды.

Огородники старались не есть капусту из запасов и хлеб, считая, что иначе всходы пшеницы склюют куры. Сегодня запрещено ссориться и повышать голос, чтобы потом не было сложно помириться.