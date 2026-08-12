Православные 13 августа вспомнят праведного Евдокима Каппадокиянина

В четверг, 13 августа, православные верующие вспоминают праведного Евдокима Каппадокиянина. В народном календаре эта дата известна как Евдокимово заговенье, сообщил URA.RU .

Евдоким Каппадокиянин, живший в девятом веке, прославился милосердием и честностью. Получив власть, он продолжал помогать беднякам, вдовам и сиротам, избегая публичной славы. Святой скончался в возрасте тридцати трех лет, завещав похоронить его в обычной одежде. Спустя полтора года мать Евдокима решила перенести останки сына и обнаружила, что тело осталось нетленным. Позже мощи праведника переправили в Константинополь, где они прославились чудесными исцелениями.

В народном календаре 13 августа считалось последним рубежом перед строгим Успенским постом, который начинается четырнадцатого числа. Крестьяне завершали полевые работы, собирали урожай и в последний раз ставили на стол скоромные блюда. Главным символом праздника стала репа. Из нее варили каши, пекли пироги и ставили квас. Считалось, что обилие репы на столе гарантирует семье достаток до самой весны.

Особое внимание уделяли сельскохозяйственному инвентарю. Борону очищали от земли, осматривали зубья и читали над ней специальные заговоры. Вечером молодежь устраивала посиделки, водила хороводы и присматривала себе пары, ведь с началом поста шумные гулянья и свадьбы запрещались.

Наши предки наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду. Утренний туман, который быстро рассеивался, обещал ясный и теплый день. Сильный порывистый ветер считался верным знаком снежной и морозной зимы. Затяжные осадки обещали мягкую зиму, а сухой день — много ненастных дней и затяжных дождей осенью. Поведение насекомых и состояние растений тоже служили ориентиром для предсказания погоды.