Православная церковь 8 сентября почтит память мучеников Адриана и Наталии Никомидийских

Во вторник, 8 сентября, Православная церковь отметит день памяти святых мучеников Адриана и Наталии Никомидийских. В народе этот день известен как Наталья Овсяница и Адриан Осенний, сообщила Общественная Служба Новостей .

С этого дня крестьяне начинали косить овес. Первый сноп несли в избу с песнями, а овес ставили в красный угол. Хозяйка угощала работников овсяными блинчиками и деженем — так называли овсяное толокно, замоченное в молоке или ягодной воде.

В день Натальи Овсяницы и Адриана Осеннего на Руси не принято было переедать, ссориться, сквернословить, лениться и жаловаться на свою судьбу. Также в этот день запрещалось относиться с неуважением к рябине.

По традиции, в первой половине дня верующие могли посетить церковь, помолиться святым и попросить здоровья и успехов в сложных делах. Также это благоприятное время для признания в своих чувствах и свидания.

Приметы в этот день связаны с природными явлениями: гром гремит — к теплой осени, много рябины — скоро наступят холода. Именины 8 сентября отмечают: Адриан, Аттик, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталия, Петр, Роман, Сисиний.