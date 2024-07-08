Потеряла ногти. Зрители нашли киноляп в фильме «Служебный роман»

Романтическая комедия «Служебный роман» Эльдара Рязанова стала любимым фильмом для многих поколений советских и российских зрителей. Но самые внимательные из них нашли киноляп в этой картине. Оказалось, что героиня Лии Ахеджаковой — модница Верочка — не так уж внимательно следила за своей внешностью. Об этом написало издание РБК .

Ошибка закралась в сцены, в которых секретарша Верочка преподает своей начальнице Людмиле Прокофьевне Калугиной, сыгранной Алисой Фрейндлих, азы женственности — рассказывает ей как одеваться, ходить, какую прическу сделать.

Сначала «урок» проходит в кабинете Калугиной. На этих кадрах видно, что у Верочки ярко-красный маникюр. Но потом в кабинет приходит комиссия по инвентаризации. Людмила Прокофьевна и Верочка перемещаются в актовый зал. Там «урок» продолжается, но маникюра на руках у секретарши уже не видно.

Ранее зрители нашли два киноляпа в комедии Гайдая «Спортлото-82».