Пользователи «Одноклассников» смогут послушать аутентичные сказки малых народов России

Соцсеть «Одноклассники»
Фото: Соцсеть «Одноклассники»

Новый проект «Как в сказке» представит россиянам уникальные сказки 15 коренных народов России. Совместную инициативу анонсировали соцсеть «Одноклассники» и портал «Культура.РФ».

Проект стартует 9 августа, в Международный день коренных народов. В его основе — аудиозаписи народных сказок и образовательные карточки о традициях разных этносов.

Организаторы отобрали самые характерные сказки коренных народов России. Каждая история сопровождается пояснениями о культурных особенностях ее создателей.

В плейлист войдут татарские, удмуртские, алтайские, эскимосские, марийские, хантыйские, карельские и другие народные сказки. Отдельные публикации раскроют особенности быта и верований этих народов.

Пользователи соцсети узнают, кто такие марийцы, карелы и манси, какой праздник главный у татар, во что верят ханты, как выглядит жилище эскимосов и много других интересных фактов.

Особое внимание в проекте «Как в сказке» уделили традиционным праздникам и устройству жилищ.

Все материалы будут доступны в официальной группе «Культура.РФ» в «Одноклассниках».

Организаторы подчеркнули образовательную ценность проекта для разных поколений. Они уверены, что такой формат поможет сохранить культурное наследие страны.

