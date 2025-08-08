Пользователи «Одноклассников» смогут послушать аутентичные сказки малых народов России

Новый проект «Как в сказке» представит россиянам уникальные сказки 15 коренных народов России. Совместную инициативу анонсировали соцсеть «Одноклассники» и портал «Культура.РФ».

Проект стартует 9 августа, в Международный день коренных народов. В его основе — аудиозаписи народных сказок и образовательные карточки о традициях разных этносов.

Организаторы отобрали самые характерные сказки коренных народов России. Каждая история сопровождается пояснениями о культурных особенностях ее создателей.