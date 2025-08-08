Пользователи «Одноклассников» смогут послушать аутентичные сказки малых народов России
Новый проект «Как в сказке» представит россиянам уникальные сказки 15 коренных народов России. Совместную инициативу анонсировали соцсеть «Одноклассники» и портал «Культура.РФ».
Проект стартует 9 августа, в Международный день коренных народов. В его основе — аудиозаписи народных сказок и образовательные карточки о традициях разных этносов.
Организаторы отобрали самые характерные сказки коренных народов России. Каждая история сопровождается пояснениями о культурных особенностях ее создателей.
В плейлист войдут татарские, удмуртские, алтайские, эскимосские, марийские, хантыйские, карельские и другие народные сказки. Отдельные публикации раскроют особенности быта и верований этих народов.
Пользователи соцсети узнают, кто такие марийцы, карелы и манси, какой праздник главный у татар, во что верят ханты, как выглядит жилище эскимосов и много других интересных фактов.
Особое внимание в проекте «Как в сказке» уделили традиционным праздникам и устройству жилищ.
Все материалы будут доступны в официальной группе «Культура.РФ» в «Одноклассниках».
Организаторы подчеркнули образовательную ценность проекта для разных поколений. Они уверены, что такой формат поможет сохранить культурное наследие страны.