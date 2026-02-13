Полотно Брюллова «Последний день Помпеи» вернулось в Русский музей

Шедевры вернулись в Русский музей после семимесячного путешествия из Москвы в Санкт-Петербург. Среди них — масштабное полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи», которому было уделено особое внимание при транспортировке и реставрации, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Масштаб картины впечатляет: площадь — 29 квадратных метров, вес — более тонны. Для подъема полотна на стену экспозиции специалисты использовали тали, тросы и лебедки. Но чтобы надежно и ровно повесить картину, нужны были опыт и профессионализм хранителей музея.

«Надо создать иллюзию, что картина весит очень ровно — не механически, не с использованием искусственного интеллекта. А вот как раз на глаз, по ощущению», — отметил заведующий отделом живописи XVIII — первой половины XIX веков Государственного Русского музея Григорий Голдовский.

Реставрация «Последнего дня Помпеи» прошла в выставочном зале Русского музея, и посетители могли наблюдать за процессом через стеклянный экран. Специалисты убрали желтизну лака, который за годы окислился, и раскрыли оригинальные авторские цвета.

«Мы очень надеемся, что картина отдохнет, придет в себя», — поделилась руководитель проекта по реставрации «Последнего дня Помпеи» Ольга Кленова.

В скором времени полностью завершат монтаж экспозиции, и эпическое полотно займет центральное место в пространстве бывшей танцевальной залы Михайловского дворца.