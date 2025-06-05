Мама Ро в восторге от актерской троицы. Все, что известно о сериале HBO про Гарри Поттера

Не так давно HBO огласил имена актеров, которые станут новыми Гарри, Роном и Гермионой в сериале про юного волшебника. Создатели проекта отсмотрели на центральные роли более 30 тысяч заявок девочек и мальчиков в возрасте до 11 лет. Автор серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг оказалась в восторге от финального каста. Когда выйдет первый сезон, сколько денег потратят на производство, кого из знаменитостей утвердили на роли во франшизе, какие закулисные скандалы разгорелись до съемок проекта — в материале 360.ru.

Что говорят о новых Гарри, Роне и Гермионе и как они выглядят Джоан Роулинг понравились актеры, которые исполнят главные роли в сериале.

Все трое замечательные. Я не могу быть счастливее. Джоан Роулинг

Новым Гарри Поттером станет Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон исполнит роль Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. «Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир станет свидетелем их магии на экране. Мы хотели бы поблагодарить десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов», — заявили шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод. У Маклафлина уже есть актерский опыт. Он снялся в еще не вышедших картинах — семейной комедии «Рост» и приключенческом сериале «Одаренные». С 2020 года мальчик посещает курсы при Шотландской академии исполнительного мастерства.

Фото: press.wbd.com

Аластер Стаут не имеет за плечами актерского бэкграунда. Самой опытной в тройке оказалась Арабелла Стэнтон. В возрасте девяти лет она исполнила главную роль в мюзикле «Матильда», а затем участвовала в постановке «Звездный экспресс». Судя по отзывам театральных критиков, герои удались. Карьеру Арабеллы курирует серьезное актерское агентство. На новость отреагировал отец Эммы Уотсон Крис. Он поддержал семьи юных звезд и предупредил о будущих трудностях. «Это может быть очень сложной вещью для родителя и ребенка, с которой можно не справиться», — цитировал его Independent.

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Чем сериал будет отличаться от фильмов Создатели обещают, что его снимут по канонам Гарри Поттера, так что будет семь сезонов — ровно столько, сколько книг в серии без спин-оффов. Проект планируют реализовать в течение 10 лет.

Интересно Самое главное отличие сериала от фильмов заключается в том, что персонажей вселенной будут играть актеры соответствующего возраста. Самое главное отличие сериала от фильмов заключается в том, что персонажей вселенной будут играть актеры соответствующего возраста.

В фильмах этот канон нарушили. Писательница, активно принимавшая участие в кастинге, была в восторге от Алана Рикмана, который сыграл Северуса Снейпа. В первой книге персонажу был 31 год, а Рикману — 54. Чтобы остальные герои на его фоне выглядели органично, на роли выбирали актеров старше книжных канонов. В этот раз Снейпом будет 34-летний Паап Эссьеду. Он действительно соответствует повествованию по возрасту, но он темнокожий. И это породило скандал, так как Роулинг описывает персонажа как худого человека с нездоровым цветом кожи. Явно не темным. Получается, и тут HBO лукавит, делая ставку на современную повестку.

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Еще одно темное пятно проекта — цвет кожи новой Гермионы. Правда, на этот раз Арабелла лишь немного смуглая, что не сильно взбесило фанатов вселенной. Кроме того, она похожа на книжную Гермиону больше, чем Эмма Уотсон. Все дело в том, что, по версии автора книг, одноклассница Поттера была серой мышью: невзрачной и скорее некрасивой. Именно поэтому Гарри и Рон в «Кубке огня» удивляются преображению школьной подруги на Святочном балу — до этого они ее не замечали. В картине выразительную Уотсон просто переодели в красивое платье, и она стала лишь привлекательнее. Поэтому аудитория не поняла эмоций юных волшебников. То же самое можно сказать и о Гарри, который влюбился в Джоу Чанг и Джинни Уизли. По книгам они были красотками, а в фильмах, по голливудским канонам, не должны затмевать главную героиню. Отсюда и логичный вопрос от тех, кто не знаком с творчеством мамы Ро: как Гарри не заметил рядом красивую подругу? В описании Гермионы говорится о ее немного выпиравших передних зубах, которые продемонстрировала Арабелла на первой официальной фотосессии. Пока все логично.

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Каких еще актеров утвердили на роли в сериале про Гарри Поттера Дамблдор Роль директора школы чародейства и волшебства Хорвартс исполнит 79-летний Джон Литгоу. Американец станет первым неирландским и небританским актером, воплотившим на экране директора. После Ричарда Харриса, Майкла Гэмбона и Джуда Лоу. Среди главных претендентов были Марк Майлэнс и Марк Стронг.

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Минерва Макгонагалл Партию заместителя директора школы исполнит номинантка на «Оскар» и «Эмми» Джанет Мактир. Ее соперницами были Шэрон Хорган и обладательница «Оскара» Рэйчел Вайс.

Фото: Netflix/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Хагрид Лесничего во вселенной детей-волшебников сыграет Ник Фрост — звезда фильмов «Армагеддец» и «Типа крутые легавые». Ему составил конкуренцию Бретт Голдстин, но его не утвердили.

Фото: Kike RincÃƒÂ�N/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Аргус Филч Старого завхоза с кошкой из книг воплотит в жизнь валлиец Пол Уайтхаус. К слову, он уже появлялся в оригинальных фильмах о Гарри Поттере. В «Узнике Азкабана» Пол был рыцарем сэром Кэдоганом. Портрет персонажа висит на одном из этажей Хогвартса.

Фото: Пол Уайтхаус (справа) COVER Images/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Квиринус Квиррелл Преподавателя по защите от темных искусств на экране покажет 29-летний Люк Тэллон. У актера пока не было больших ролей в кино — его можно увидеть в одном из эпизодов «Фаворитки». Слухи об остальном актерском составе Шоураннеры продолжают подбор. Фанатам же остается только гадать, кто воплотит в жизнь их любимых героев. Партию Волан-де-Морта приписывают ирландцу Киллиану Мерфи, которого изначально хотели сделать Квирреллом. Рэйф Файнс, который сыграл злодея в оригинальных фильмах, поддержал выбор фанатов. Сириусом Блэком хотят видеть Бена Барнса. Звезда «Хроник Нарнии» заявил, что был бы не против роли, если ему ее предложат.

Фото: Michael Baker/AMPAS/AdMedia / www.globallookpress.com 1/2 Фото: PICJER/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 2/2

Петунией Дурсль могла бы быть Фиби Уоллер-Бридж, и тут HBO согласился с фанбазой, так как уже предложил ей эту партию. Правда, официально актрису пока не утвердили. А Тома Фелтона хотят вернуть и увидеть в статусе своего экранного отца — Люциуса Малфоя. Другие фанатские предположения: Молли Уизли — Джессика Хайнс;

мастер волшебных палочек Олливандер — Питер Капальди;

домашний эльф Добби — Энди Серкис;

Аластор Грозный Глаз Грюм — Карл Урбан.

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Вернутся ли актеры из оригинальных фильмов Дэниэл Редклифф заявил, что не планирует возвращаться в киновселенную. А вот исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон утвержден — правда, в сериале его не будет. Он снимет документалку в жанре «фильм о фильме». Возможно, выбор пал на него, потому что Фелтон поддержал Роулинг во время скандалов с трансгендерами*, в отличие от актерской троицы. Что известно о производстве сериала Для съемок проекта строят целый город со школой актерского мастерства для детей, медицинским центром, дорогами, многоуровневыми парковками, помещениями для животных, участвующих в съемках, и другой вспомогательной инфраструктурой. В нем даже есть улица с домом Гарри Поттера — точнее семейства Дурслей. В городе пройдет часть съемок. Там разместят актерский состав во время работы над сериалом. В строительство HBO вложил один миллиард фунтов стерлингов (1,35 миллиарда долларов).

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В городе собираются снимать еще два проекта по вселенной Гарри Поттера, написало издание Comic Book. Информацию об этом никто не подтверждал. Автор сценария и исполнительный продюсер сериала — Франческа Гардинер. Марк Майлод станет исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала для HBO совместно с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Исполнительными продюсерами сериала выступят сама Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV и Дэвид Хейман из Heyday Films. Они работали над оригинальными лентами. Писательница заверила, что даст съемочной команде больше деталей о вселенной волшебников, которые ранее не могли войти в оригинальные фильмы из-за ограничений хронометража. Художницей по костюмам станет Холли Уоддингтон, которая получила «Оскар» за работу в фильме «Бедные-несчастные».

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Сериал появится на платформе HBO Max. Съемки пройдут на студии Warner Bros. Studios Leavesden — это Косая аллея и Большой зал Хогвартса, построенные для оригинальных фильмов. Старт производства запланировали на середину лета 2025 года, а выход первого сезона сериала — на 2027-й. Изначально премьеру хотели выпустить в 2026 году, но из-за забастовки сценаристов релиз сдвинули. По бюджету проект будет сопоставим с масштабами «Игры престолов» или «Дома драконов». Напомним, первый сезон «Дома драконов» обошелся студии HBO в 200 миллионов долларов, а на рекламу потратили 100 миллионов. Закулисные драмы до начала съемок После утверждения Паапа Эссьеду общественность припомнила ему одну деталь из прошлого. Эссьеду оказался в числе публичных личностей, которые подписали письмо против антитрансгендерного* решения Верховного суда Великобритании. При этом Роулинг поддерживает все решения, связанные с запретом трансгендеров*. Получается, актер пошел против автора вселенной, по которой снимут сериал с его участием.

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Фанаты напомнили Роулинг, что она вправе сместить Эссьеду, однако она отметила, что не имеет таких полномочий. Также она посчитала, что лишать человека работы за его общественную позицию неправильно. А вот исполнитель роди Дамблдора Джон Литгоу, напротив, хочет побыстрее познакомиться с писательницей на съемочной площадке. После этого высказывания на него обрушился хейт фанатов вселенной и трансгендеров*, чтобы он забрал свои слова обратно и даже покинул проект. В интервью The Times он отметил, что не понимает, как личная позиция Джоан влияет на сериал и почему он должен из-за этого переживать.

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