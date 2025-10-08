Появились фотографии актера в роли Дамблдора в будущем сериале HBO

Альбуса Дамблдора в новом сериале по Гарри Поттеру от HBO сыграет Джон Литгоу. Первые кадры 79-летнего артиста в образе директора Хогвартса опубликовала в соцсети X франшиза Wizarding World.

Прежде Дамблдора играли Ричард Харрис и Майкл Гэмбон в оригинальной серии фильмов, а также Джуд Лоу в трилогии «Фантастические твари».

Газета Daily Mail сообщила, что съемочную площадку посетил принц Уильям с женой и тремя детьми. Младший сын наследника британского престола, принц Луи, покатался на «Хогвартс-экспрессе».

Сериал увидит свет в 2027 году. Заглавную роль исполнит Доминик Маклафлин, Роном Уизли станет Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон. Выбор актеров одобрила Джоан Роулинг.