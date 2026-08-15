Похищенные в Италии картины Ренуара, Матисса и Сезанна вернули

Кража картин Поля Сезанна, Пьера-Огюста Ренуара и Анри Матисса из музея Fondazione Magnani Rocca в Траверсетоло раскрыта. Полотна вернули владельцам. Об этом сообщила пресс-служба военной полиции Италии.

«Карабинеры провинциального управления Пармы и охраны культурного наследия в ходе обысков, порученных прокуратурой, обнаружили три картины, украденные в марте. <…> Расследование продолжается», — сообщили правоохранители.

Музею вернули картину Сезанна «Чашка и вишневое дерево» стоимостью шесть миллионов евро, «Писса» Ренуара за три миллиона и «Одалиска на террасе» Матисса, оцененную в 20 тысяч.

Злоумышленники в ночь на 23 марта за три минуты взломали дверь музея и вынесли три произведения искусства. Четвертое бросили при бегстве, испугавшись сигнализации.