Погибших в ДТП актрису Ведунову с дочерью похоронили в Балакове

Похороны актрисы театра и кино Екатерины Ведуновой провели 9 марта на кладбище № 3 в Балакове. Об этом сообщила подруга семьи Марианна Прядко в беседе с ТАСС .

«Похороны прошли вчера, в понедельник. Сейчас в Балакове хоронят только на одном кладбище, на новом [Кладбище № 3], остальные — уже старые», — сказала она.

Актриса погибла 4 марта в автомобильной аварии. В результате ДТП также умерла ее несовершеннолетняя дочь. Звезда известна по работе в сериалах «Склифосовский», «СашаТаня», «Универ. Новая общага» и другим.

Ранее появилось видео с места аварии.

По предварительной информации, 77-летний водитель Renault Fluence, ехавший в сторону столицы, не справился с управлением и выехал на встречку.

В итоге столкнулся с другой машиной. Пострадали шофер и 70-летняя женщина, а также погибли актриса и ее дочь.