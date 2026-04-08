Поэтесса Лариса Рубальская стала народной артисткой России

Президент Владимир Путин присвоил поэтессе Ларисе Рубальской звание народной артистки России. Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации .

Звание она получила, судя по тексту документа, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Тем же указом Путин наградил художника Никаса (по тексту документа — Николая Степановича) Сафронова орденом Александра Невского. Сегодня Сафронов отмечает 70-летний юбилей.

В прошлый раз президент вручал звания народных артистов 30 марта. Тогда их удостоились Екатерина Гусева, Владимир Вдовиченков и Юрий Кузнецов. Кроме того, заслуженным работником культуры стал сын Владимира Высоцкого Никита.