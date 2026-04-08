Поэтесса Лариса Рубальская стала народной артисткой России
Президент Владимир Путин присвоил поэтессе Ларисе Рубальской звание народной артистки России. Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации.
Звание она получила, судя по тексту документа, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Тем же указом Путин наградил художника Никаса (по тексту документа — Николая Степановича) Сафронова орденом Александра Невского. Сегодня Сафронов отмечает 70-летний юбилей.
В прошлый раз президент вручал звания народных артистов 30 марта. Тогда их удостоились Екатерина Гусева, Владимир Вдовиченков и Юрий Кузнецов. Кроме того, заслуженным работником культуры стал сын Владимира Высоцкого Никита.